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Финал Кубка мира по ледовому гольфу пройдёт на Байкале

Финал Кубка мира по ледовому гольфу пройдёт на Байкале
Общество,  Фото:пресс-служба федерации гольфа Иркутской области
Среди финалистов – представители Китая и Южной Кореи

Кубок мира на Байкале – это первые соревнования подобного уровня по ледовому гольфу в России. К этому мероприятию спортсмены готовились долгих 16 лет, и с 5 марта по 7 марта пройдут последние отборочные раунды. В финале на льду Байкала около посёлка Листвянка Иркутской области встретятся сильнейшие ледовые гольфисты планеты. 8 марта ледовый гольф узнает первого победителя Кубка мира.

Ледовые поединки проходят по правилам соревнований, разработанным Федерацией гольфа Иркутской области, организатором всех официальных соревнований по ледовому гольфу, проводимых на озере Байкал. Регламент проведения турниров по ледовому гольфу с 2005 года совершенствовался и дополнялся, в него вносились поправки. В этом году первые экземпляры правил соревнований Мировой патт и Кубок мира будут вручены всем участникам.

В настоящее время уже известны два участника финала Кубка мира – это представители Китая и Южной Кореи.

Новая спортивная дисциплина «Мировой патт» впервые пройдёт на пяти лунках, каждая лунка – это мировой рекорд, надо только первым ударом закатить в неё мяч. В Мировом патте участвуют победители прошлых соревнований: первый абсолютный победитель приза Байкала 2005 года Игорь Мишенков из города Тольятти; единственная пока победительница, выигравшая турнир 2010 года, Черкасова (Рыжкова) Наталья из Москвы; иркутянин Юрий Мильвит, неоднократный победитель этих соревнований.

Уникальность проводимых соревнований состоит в том, что участие в них принимают начинающие игроки, любители и профессионалы, все приобретают новый опыт. Даже если вы никогда не брали клюшку в руки, у вас есть возможность попробовать себя на ледовом гольф-поле Байкала. Отборочный турнир даёт возможность познакомиться с гольфом и впервые взять в руки клюшку, приняв участие в соревнованиях в номинации «Приобретаем новый опыт».

Соревнования этого года организаторы посвящают 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Все участники финальных раундов будут играть с георгиевскими ленточками, пристёгнутыми к одежде игрока. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.

Возрастное ограничение 0+
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