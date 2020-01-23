В Бурятии с сотруднику не заплатили за работу в праздничный день

Работник пожаловался в трудинспекцию
Государственной инспекцией труда в Бурятии проведена внеплановая документарная проверка в отношении ИП Куропатов М.Е. Специалисты проверили соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права. На предпринимателя пожаловался работник фирмы.
В ходе проверки установлено, что работа в нерабочий праздничный день 12 июня 2019 года не была оплачена. Заработная плата выплачивалась в разные числа каждый месяц в неполном объёме.
Кроме того, не был выплачен расчёт при увольнении.
- В нарушение требований статьи 8 Трудового кодекса РФ работодатель в правилах внутреннего трудового распорядка не внёс изменения, затронувших содержание статьи 65 трудового договора в части предъявляющих документов при приёме на работу, - сообщает пресс-служба республиканской трудинспекции.
По результатам проверки ИП Куропатов М.Е. выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а также в отношении индивидуального предпринимателя начато производство по административному делу.
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