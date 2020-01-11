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В Иркутске жителей благодарят за подаренные шимпанзе игрушки

В Иркутске жителей благодарят за подаренные шимпанзе игрушки
Общество, 
Шимпанзе живёт в Иркутской зоогалерее

Иркутская зоогалерея поблагодарила всех, кто дарит игрушки шимпанзе Лее.

- Лея передаёт спасибо друзьям за игрушки для неё! Особенно в почёте мячи, но они в её руках (зубах) живут совсем недолго. Мячиковому монстру нужно больше жертв! – шутливо пишут сотрудники в соцсети.

«Приносите, не стесняйтесь, игрушек много не бывает, такой мозг, как у шимпанзе, нужно постоянно чем-то занимать», добавляют они. 
подарки животные
 
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