Шимпанзе живёт в Иркутской зоогалерее
Иркутская зоогалерея поблагодарила всех, кто дарит игрушки шимпанзе Лее.
- Лея передаёт спасибо друзьям за игрушки для неё! Особенно в почёте мячи, но они в её руках (зубах) живут совсем недолго. Мячиковому монстру нужно больше жертв! – шутливо пишут сотрудники в соцсети.
«Приносите, не стесняйтесь, игрушек много не бывает, такой мозг, как у шимпанзе, нужно постоянно чем-то занимать», добавляют они.
В Иркутске жителей благодарят за подаренные шимпанзе игрушки
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Шимпанзе живёт в Иркутской зоогалерее
По результатам смотра-конкурса победителем стал коллектив танкового подразделения
Победителями конкурса стали 2550 ребят
Известная певица рассказала в интервью «Байкал-Daily» о предстоящем выступлении на рождественском фестивале в Улан-Удэ, о впечатлениях от Байкала и бурятском зрителе
Сообщается, что расследование уголовного дела взято на контроль в связи с возрастающим в СМИ резонансом
Опрос проводился среди пользователей соцсетей
Мужчину разыскивают с 29 декабря
Участвовать могут только ребята с хорошей успеваемостью
По Бурятии днём 16-21, местами 8-13, по крайнему северу 22-27 мороза
Победителем стала ученица улан-удэнской гимназии №3
Мероприятие будет посвящено годовщине Олимпийских зимних игр в Сочи
«Железную свадьбу» отметили супруги Меер, живущие в Могоче
Стала известна программа празднования Сагаалгана в столице Прибайкалья
Соревнования проходили в зимние каникулы в селе Кижинга
В соревнованиях примут участие спортсмены спортивных коллективов и организаций региона