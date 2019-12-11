Состязания пройдут 15 декабря
Медали первого чемпионата Бурятии по джиу-джитсу показали в паблике «Борцы Бурятии». Фотография с медалями была выложена вчера.
Как сообщал «Байкал-Daily», 15 декабря в Улан-Удэ в универсальном зале ФСК впервые пройдёт первенство и чемпионат Бурятии по джиу-джитсу в разделе «борьба лежа».
В Бурятии показали медали первого чемпионата по джиу-джитсу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Награду ему вручил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов
«Запомню навсегда!» - призналась Елена Ербакова
Специалисты рекомендуют выбирать подарки, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок и консервантов
Координационный центр движения «Волонтёры культуры» был создан в 2019 году
Сказка будет рассказана через игру в государство
Полиция выясняет обстоятельства её ухода
В акции приняли участие около 70 человек
Принять участие могут все желающие старше 12 лет
Участникам челленджа нужно пролезть между ступеньками пожарной лестницы в полной экипировке
20 лучших коллективов получат грант на два миллиона рублей
Музей был создан 10 декабря 1999 года
«Дело регулярное и обязательное даже зимой», отмечают сотрудники
Межрегиональный фестиваль состоялся в Красноярском крае
Улан-удэнка одна воспитывает двоих детей, младшему из которых срочно нужна реабилитация
Были организованы флешмобы и различные акции