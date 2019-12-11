В Улан-Удэ определят чемпионов Бурятии по настольному теннису

Соревнования пройдут с 14 по 15 декабря



14 и 15 декабря в Улан-Удэ пройдёт лично-командный чемпионат Республики Бурятия по настольному теннису. Соревнования проводятся в клубе настольного тенниса «Пионер».



Команды формируются по районам республики. В состав команды входят трое мужчин и две женщины. Игры между командами проходят до трёх побед.



Победители и призёры награждаются дипломами, медалями и денежными призами. Об этом сообщает пресс-служба федерации настольного тенниса РБ.



Расписание игр



14 декабря

09:00-09:45 – Регистрация участников

09:45-10:00 – Жеребьёвка

10:00 – Парад открытия

10:30 – Командные соревнования

16:00 – Личные соревнования



15 декабря

10:00 – Финальные игры в командных соревнованиях

13:00 – Финальные игры в личных соревнованиях

16:00 – Награждение и закрытие



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