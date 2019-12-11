Соревнования пройдут с 14 по 15 декабря
14 и 15 декабря в Улан-Удэ пройдёт лично-командный чемпионат Республики Бурятия по настольному теннису. Соревнования проводятся в клубе настольного тенниса «Пионер».
Команды формируются по районам республики. В состав команды входят трое мужчин и две женщины. Игры между командами проходят до трёх побед.
Победители и призёры награждаются дипломами, медалями и денежными призами. Об этом сообщает пресс-служба федерации настольного тенниса РБ.
Расписание игр
14 декабря
09:00-09:45 – Регистрация участников
09:45-10:00 – Жеребьёвка
10:00 – Парад открытия
10:30 – Командные соревнования
16:00 – Личные соревнования
15 декабря
10:00 – Финальные игры в командных соревнованиях
13:00 – Финальные игры в личных соревнованиях
16:00 – Награждение и закрытие
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ определят чемпионов Бурятии по настольному теннису
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также они получили путёвки на первенство России по боксу
Победу принесла коллекция одежды из конского волоса
Спортсмены выступали в 8 весовых категориях
Победителей определяли по результатам соцопросов населения
Приложение распознаёт экспонаты и выводит всю информацию о нём на экран телефона
За этим будет следить передвижной пост ДПС
Художник Юрий Мандаганов и директор Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева получили высокие звания
Вход на соревнования свободный
Женщина накопила долгов по алиментам почти на полмиллиона
При помощи технологии выявят самые загруженные и востребованные дороги города
В вагонах будет играть праздничная музыка
Участие в конкурсе бесплатное
Девочки получили сертификаты о прохождении курса
Состязания пройдут 15 декабря
Награду ему вручил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов