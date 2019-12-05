На дорогах Улан-Удэ заработали новые камеры

Водителей просят быть внимательными
С сегодняшнего дня в Улан-Удэ начинают работу новые комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Комплексы установлены на следующих участках дорог:
Перекрёстки:
1. Ключевская - Дарханская;
2. Гагарина - 50 лет октября;
3. Пищевая - Кольцова;
4. Ботаническая - Моховая;
Пешеходные переходы:
1. Столичная 6;
2. Трубачеева (авторынок);
3. Тобольская, 63;
4. Бабушкина, 5.
Два месяца с момента установки комплексы работали в тестовом режиме, проводилась настройка оборудования.
- Будьте внимательны! – обратились автоинспекторы к водителям.
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