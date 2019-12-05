На дорогах Улан-Удэ заработали новые камеры

Водителей просят быть внимательными



С сегодняшнего дня в Улан-Удэ начинают работу новые комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Комплексы установлены на следующих участках дорог:



Перекрёстки:

1. Ключевская - Дарханская;

2. Гагарина - 50 лет октября;

3. Пищевая - Кольцова;

4. Ботаническая - Моховая;



Пешеходные переходы:

1. Столичная 6;

2. Трубачеева (авторынок);

3. Тобольская, 63;

4. Бабушкина, 5.



Два месяца с момента установки комплексы работали в тестовом режиме, проводилась настройка оборудования.



- Будьте внимательны! – обратились автоинспекторы к водителям.

