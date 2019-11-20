Старейшему народному фольклорному хору Бурятии исполнилось 45 лет

К юбилею образования хора «Магтаал» в Улан-Удэ состоялся концерт



Старейшему народному фольклорному хору Бурятии исполнилось 45 лет. Хор «Магтаал» был создан в 1974 году. Основателем коллектива является бессменный художественный руководитель, хормейстер, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Бурятия Алла Балдаева. Коллектив стал «первой ласточкой», первым фольклорным коллективом, давшим мощный толчок движению по возрождению песенной, хороводной, обрядовой традиций бурят.



«Магтаал» ведёт активную концертную деятельность, выступает на республиканских культурно-массовых мероприятиях, концертах. В дни Сагаалгана хор выступил в Бурятской государственной филармонии с программой «Жизнь бурята в песнях». 15 ноября в Колледже искусств имени Петра Чайковского состоялся праздничный концерт «Түрэл нютагаа магтанаб!» к 45-летию образования хора. За вклад в развитие народного художественного творчества участникам хора на концерте вручены почётные грамоты.



В этом году коллектив стал соискателем Государственной премии Республики Бурятия за заслуги в развитии народного творчества за 2017-2018 годы, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

