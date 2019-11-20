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В Агинском округе состоится турнир по стрельбе из национального лука

В Агинском округе состоится турнир по стрельбе из национального лука
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
К участию приглашаются спортсмены Забайкалья, Бурятии и Иркутской области

14 декабря в посёлке Агинское состоится турнир по стрельбе из лука по национальным правилам памяти чемпиона Сибири и Дальнего Востока Дондока Намсараева. В здании спортивной школы олимпийского резерва по адаптивным и национальным видам спорта встретятся сильнейшие спортсмены, любители стрельбы из лука по национальным правилам не только округа, но и других регионов и ближнего зарубежья, чтобы выявить сильнейших. Начало соревнований в 10:00.

Соревнования проводятся в личном зачёте на дистанциях 45 и 30 м. Для участия в соревнованиях приглашаются все желающие спортсмены Агинского Бурятского округа, Забайкальского края, Республики Бурятия, Иркутской области. На соревнования по стрельбе из национального лука допускаются лучники, оплатившие организационный взнос в следующих категориях:
- мужчины до 45 лет;
- мужчины с 45 до 65 лет;
- мужчины старше 65 лет;
- женщины без учёта возраста.

Как сообщает пресс-служба администрации посёлка Агинского, стрельба из лука по национальным правилам отличается от классической. Главное отличие – в мишенях. Если в классике необходимо попасть в десяточку, то есть в круг, то задача в национальном луке выбить мишень – суру за пределы кона. Форма одежды – бурятская национальная: дэгэл, малгай, гутал. Наличие сменной спортивной обуви обязательно. Победители и призёры соревнований награждаются грамотами и денежными призами.

Справка

Дондок Намсараев родился в 1903 году в местности Дунда-Ага. Начал участвовать в соревнованиях с десяти лет и уже тогда выигрывал улусные соревнования «Обоогой наадан», а в 1932 году, когда Агинский округ входил в состав Бурят-Монгольской АССР, становился чемпионом республиканского Сурхарбаана. В 1969 году получил звание мастера спорта по стрельбе из лука по национальным видам. Дондок Намсараев – неоднократный чемпион зональных соревнований Сибири и Дальнего Востока, победитель состязаний с лучниками Монголии, страстный любитель национальной стрельбы из лука, являлся капитаном команды села Урда-Ага.

Дондок Намсараев привил любовь к стрельбе из лука своим троим сыновьям. Каждый из них с 12 лет вставал на зураахай и участвовал в командном первенстве. Старший сын Цыденжаб – первый мастер спорта СССР по стрельбе из лука Дульдургинского района и среди врачей РСФСР, неоднократно становился призёром на различных соревнованиях. Второй сын, Базаржап, на соревнованиях, проводимых при Цугольском дацане во время освящения статуи богини Майдари (Майтрейи), стал обладателем главного приза – автомобиля. Младший сын Борис – абсолютный чемпион «Алтарганы-2002», абсолютный чемпион турнира Хамбо-ламы Итигэлова в Иволгинском дацане и многих других крупных соревнований.

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