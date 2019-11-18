В селе Бичура провели акцию «У каждой дороги своя история»
В селе Бичура сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «У каждой дороги своя история», посвящённую Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
Учащиеся бичурских школ №1, 2, 4 строем прошли по одной из центральных улиц, держа в руках красочные плакаты с лозунгами о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Школьники призывали жителей села не допускать управления в состоянии алкогольного опьянения, переходить проезжую часть в зоне переходного перехода, беречь и ценить человеческую жизнь.
В ходе мероприятия участники акции и полицейские посетили церковь Покрова Пресвятой Богородицы, где зажгли свечи в память о погибших на дорогах.
Отец Валерий отметил, что большинство дорожных трагедий можно было избежать, лишь следуя ПДД. Он обратился к подросткам с просьбой не допускать пренебрежительного отношения к общепринятым нормам безопасности - как в быту, так и на проезжей части, подчеркнув, что «жизнь – это самое дороге, что у нас есть», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии зажгли свечи в память о погибших на дорогах
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