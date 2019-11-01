В Иркутске стартовал международный волейбольный турнир

В соревнованиях принимает участие команда из Бурятии



В Иркутске начался международный волейбольный турнир среди мужских команд – «Кубок Иркутской нефтяной компании». Соревнования проводятся в седьмой раз на двух спортивных площадках – в спортивных залах ИРНИТУ и спорткомплекса «Весна» с 1 по 3 ноября.



За прошлые годы в турнире принимали участие ведущие команды Иркутской области, Красноярского края, республик Бурятия и Тыва, Монголии. В этом году показать своё мастерство и побороться за Кубок ИНК изъявили желание команды: «Ангара» (АО АНХК Роснефть, Ангарск), «Транснефть-Восток» (Братск), ООО «Газпром трансгаз Томск» (Томск), ВК «Саяны» (Зеленогорск, Красноярского края), ГУ МЧС России по Республике Тыва (Кызыл), Бурятский государственный университет (Улан-Удэ), волейбольная команда Ангарского электромеханического завода. Не останется в стороне и организатор турнира иркутская команда ВК ООО «ИНК».



В начале турнира команды будут разделены на группы А и В и сыграют в них по круговой системе. Из каждой группы выйдет по две сильнейшие команды, которые поборются за медали в полуфинале и финале Золотого play-off. Команды, занявшие 3 – 4 места, разыграют между собой свой кубок Серебряного play-off.



Открытие международного волейбольного турнира среди мужских команд состоялось сегодня в 11:30 в спортивном зале ИРНИТУ. Затем здесь с 12:00 до 17:00 часов прошли игры группы А. В это же время в спортивном зале спорткомплекса «Весна» играла группа В. 2 ноября с 12:00 до 17:00 в спортзале ИРНИТУ сыграет группа В, а игры группы А состоятся в спорткомплексе «Весна».



Финальные игры «Золотой серии play-off» пройдут 3 ноября в спортивном зале спорткомплекса «Весна» с 12:00 до 18:00 часов. Финальные игры «Серебряной серии Play-off» проводятся с 10:00 до 16:00 часов в спортивном зале ИРНИТУ.



На все игры для болельщиков и зрителей вход свободный. Специально для болельщиков, которые 3 ноября будут присутствовать на финале турнира в спорткомплексе «Весна», предусмотрены конкурсные, игровые, развлекательные локации. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.



Группа А

ООО «Иркутская Нефтяная Компания» (Иркутск)

ВК «Ангарский электромеханический завод (АЭМЗ)» (Ангарск)

ГУ МЧС России по Республике Тыва

ООО «Газпром трансгаз Томск» (Томск)



Группа В

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

«Ангара» АО АНХК Роснефть (Ангарск)

ВК «Саяны» (Зеленогорск, Красноярского края)

ООО «Транснефть-Восток» (Братск)



Возрастное ограничение 6+

