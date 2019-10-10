В субботу состоится «Кросс лыжника»
12 октября в местности Пороховые склады, которая находится в микрорайоне Аршан Улан-Удэ состоится «Кросс лыжника». Это открытое первенство спортивной школы №4, сообщили в федерации лыжных гонок Бурятии.
Программа:
10.00 – Парад открытия соревнований
10.30 – Старт 3 км. Женщины 2001 и ст, Девушки 02-03,04-05,06-07.
10.50 – Старт 6 км. Мужчины 2001 и ст, Юноши 02-03,04-05,06-07.
12:00 – Награждение, церемония закрытия соревнований.
Улан-удэнцы пробегут в местности Пороховые склады
Общество, Фото:
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