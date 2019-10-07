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Улан-удэнцы увидят спектакли народных театров «родом из деревни»

Улан-удэнцы увидят спектакли народных театров «родом из деревни»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Большая команда организаторов проекта «Хроники исчезающих деревень» готовится показать результаты нескольких месяцев работы

В Улан-Удэ с 9 по 11 сентября в бизнес-инкубаторе горожане смогут увидеть спектакли народных и любительских театров Бурятии, документальный фильм и фотовыставку проекта «Хроники исчезающих деревень». 12 октября на сцене Бурятского драматического театра народные театры покажут постановки драматургов и авторов Бурятии, также состоится церемония награждения участников фестиваля.

Несмотря на «минорную» окраску названия фестиваля, основная суть проекта заключается в обратном: главным действующим лицом является деревня с её богатым историческим прошлым, с мифами и легендами. Социально-экономические проблемы деревни – не главное в проекте. «Хроники исчезающих деревень» - это светлая ода деревне, а «родом из деревни» - ключевые слова фестиваля.

- В конце прошлого года, когда пошли разговоры про Год театра, у нас состоялся разговор с Олегом Юмовым. Именно он предложил проект про деревню. Проект очень интересный, это такой новый формат. Мы побывали в нескольких деревнях, в том числе, нас пригласили и на остров Ольхон, где мы сняли фильм. Участники народных театров собрали летопись своих деревень, а мы её воссоздали, - рассказала директор республиканского центра народного творчества Жаргалма Архинчеева.

Творческая группа этого артпроекта 1 июля выехала в большую экспедицию по деревням. Руководитель проекта, художники, фотографы и видеооператоры собрали весь документальный материал об истории, людях и мифах 11 деревень Бурятии и Иркутской области. Также в рамках фестиваля состоялись гастроли по селам республики студентов бурятской группы Щукинского училища и Колледжа искусств им. П.И. Чайковского.

На основе собранных документов народные театры из разных районов исполнят вербальные спектакли, которые создаются под руководством Олега Юмова. На площадке бизнес-инкубатора организаторы проекта попытались воссоздать быт деревни – декорации спектаклей взяты во время экспедиции.

Байкальский межрегиональный фестиваль-конкурс студенческих и любительских театральных коллективов «Хроники исчезающих деревень» проводится в рамках Года театра в России. Учредителями фестиваля выступили министерства культуры России и Бурятии, организатор – республиканский центр народного творчества, идейный вдохновитель проекта – режиссёр Олег Юмов. Музыку для проекта написала композитор Сарантуяа Жалцанова.

По словам куратора проекта, в дальнейшем театральные коллективы смогут гастролировать со спектаклями по районам республики.

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