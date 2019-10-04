Соревнования такого уровня ещё не проводились на территории Дальнего Востока
С 18 по 20 октября в ТРЦ «Подсолнух» в Чите пройдёт чемпионат России по дартсу в дисциплине «Американский крикет» и всероссийские соревнования «Забайкальские стрелы». Впервые чемпионат России по этому виду спорта состоится на территории Дальнего Востока.
Ожидается участие около 70 спортсменов из Читы, Хабаровска, Благовещенска, Находки, Улан-Удэ, Иркутска, Кемерово, Зеленогорска и Новосибирска.
Как сообщает пресс-служба правительства края, дартс активно развивается в Чите и Забайкальском крае уже более двадцати лет. У забайкальских дартсменов есть успехи как на российском, так и на международном уровне. Спортсмены становились призёрами на чемпионатах Сибирского федерального округа в 2016 и 2018 годах, чемпионате Дальневосточного федерального округа в 2019. Были победы на кубке России в 2018, в городе Бургасе (Болгария) в 2017, в городе Маньчжурии (КНР) в 2016 и 2017, в городе Улан-Баторе (Монголия) в 2017 и 2019 годах.
В Чите впервые пройдёт чемпионат России по дартсу
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