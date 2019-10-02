В Бурятии установили уникальный памятник на месте исчезнувшего села

Заброшенных деревень по всей стране, да и в Бурятии с каждым десятилетием становится всё больше. Но не все из них забыты, яркий пример – исчезнувшее село Ельцово



«Байкал-Daily» побывал в Прибайкальском районе Бурятии, где силами неравнодушных людей открыт мемориал в честь погибших на фронтах Великой Отечественной войны выходцев из исчезнувшего села Ельцово.



Само село Ельцово имело богатое прошлое – о нём упоминается в списке населённых пунктов Прибайкалья, составленном академиком Герхардом Миллером во время экспедиции 1735 года. Судя по описанию известного исследователя сибирских земель, деревня Ельцово возникла на месте деревушки Батранина, располагавшейся недалеко от Ангыра и Батурино. К моменту образования района в сёлах Ангыр и Ельцово насчитывалось в общей сложности 115 домов и чуть больше пятисот жителей. К сожалению, в 1970-е годы на волне укрупнения сельхозпредприятий жители Ельцово были расселены по другим сёлам района. О деревне напоминала лишь надпись «МИР» на горе, со временем поросшая травой.



Но душа малой Родины не даёт забыть ни людей, составлявших гордость родной земли, ни проведённого детства на берегу таёжной реки. В преддверии 75-й годовщины Победы дети, внуки и правнуки участников Великой Отечественной войны, уроженцев Ельцово, решили увековечить память своих близких. Инициатором выступила Ирина Залуцкая, чей отец, Владимир Степанович Залуцкий, родился в селе Ельцово.



- Я с детства слышала рассказы мамы о том, как их мать – моя бабушка - уходила на целый день на лесозаготовку, оставляя детей на старших; как все хозяйственные заботы ложились на детские плечи; какой был в военные годы после заморозков и засухи плохой урожай, и как всё время хотелось есть, - рассказывает Ирина Залуцкая. - Во время войны дедушка по маме был медбратом в тыловом госпитале, а дядя служил в Китае. Оба умерли в 1960-х годах, поэтому их имена, как и некоторых других, не были указаны на памятнике в родном селе Кика Прибайкальского района Бурятии, откуда я родом.



Этот пробел удалось восполнить в 2017 году, когда в Кике была установлена дополнительная плита с именами шестнадцати участников войны, двенадцать из которых были восстановлены в результате проведённой поисковой работы. Это уроженцы села, уехавшие в другие посёлки, а также участники Великой Отечественной войны, приехавшие в Кику в 1950-х годах на работу в Итанцинский леспромхоз и похороненные там.



- До сих пор неизвестно, где точно погиб мой дед по отцу. А от родины отца – села Ельцово – осталось лишь чистое поле, - продолжает Ирина Владимировна. - Решение увековечить имя деда, его братьев и земляков было принято в результате долгих поисков и размышлений, как вернуть его домой. После того, как была установлена дополнительная плита с именами кикинцев, пришла идея поставить памятник и в Ельцово.



Были подготовлены обращения в различные инстанции, а также к уроженцам Ельцово, ныне живущим в нашей республике. Администрация Прибайкальского района выделила земельный участок под мемориал и, как оказалось на деле, – очень удобный. В июле 2018 года было проведено его межевание, подготовлены документы для постановки участка на кадастровый учёт. При поддержке настоятельницы Батуринского Сретенского монастыря матушки Ники иереем Василием Селецким это место было освящено, как впоследствии и сам мемориал.



Посыл инициативной группы был услышан: потомки участников войны откликнулись, и стали активно собирать средства на памятник. За полтора года удалось реализовать большой проект. На плитах памятника увековечены имена 52 уроженцев села Ельцово, семнадцать из которых домой не вернулись. Четверо наших земляков были награждены орденом Красной Звезды; трое – орденом Славы III степени; четверо – орденом Отечественной войны I степени; двенадцать – орденом Отечественной войны II степени. Уроженцы Ельцово были удостоены медалей «За боевые заслуги», «За отвагу», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За взятие Будапешта», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За победу над Японией», многочисленных благодарственных писем от Верховного главнокомандующего.



Во время торжественного открытия 14 сентября 2019 года в нишу памятника были заложены 12 капсул с землёй с полей сражений за Москву, Смоленск, Сталинград, Осташков, Ржев, Калинин, Беларусь, Латвию, где погибли ельцовцы. Земля доставлена на малую родину героев при помощи сотрудников администраций поселений и поисковиков. В Беларуси по случаю передачи земли в Бурятию, на родину солдата, защищавшего город Пинск, был проведён митинг с участием общественных организаций и школьников. Земля из Украины, с места гибели и перезахоронения нашего земляка, доставлена в Россию и будет возложена к мемориалу 9 Мая 2020 года.



- Представителями старшего поколения в мемориал была заложена и Капсула времени с посланием потомкам в 2045-й год – год 100-летия Великой Победы.



Кроме того, силами жителей соседних деревень удалось восстановить надпись «МИР» на горе в местности Ельцово. А таблич¬ку-указатель «Здесь стояло село Ельцо¬во» на личные средства установил родившийся здесь чемпион по велоспорту СССР Леонид Петрович Ельцов.



- На протяжении всего времени работы над установкой мемориала нам помогали жители Бурятии и Иркутской области, а также центральной части России и ближнего зарубежья. Это дети и внуки победителей, главы поселений и административные работники, редакторы и дизайнеры, инженеры и строители, поисковики и библиотекари, водители большегрузов и предприниматели, руководители предприятий, депутаты и их помощники, режиссёры и продюсеры, ТОСовцы и простые граждане, - говорит Ирина Залуцкая. - Наш проект важен тем, что восстановлена память о героях, чья кровь течёт в наших жилах, о земляках, кто дышал тем же воздухом, которым сейчас дышим мы, о наших родных и близких, ценой своих жизней завоевавших Великую Победу! Я безмерно благодарна своему деду – Степану Степановичу Залуцкому – за всё, что он сделал для своей родины и за то, что удалось сделать в память о нём! Он – не без вести пропавший, ведь его помнят и теперь о нём многие знают! Я благодарю людей, которые помогли воплотить в жизнь идею увековечения памяти о земляках и родине предков, каждого, кто оказал поддержку, и кто своими руками построил памятник!

