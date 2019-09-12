В Этнографическом музее в Улан-Удэ объяснили, почему у волка нет носа

- Люди, боже, как ужасно. Как относятся к животным. Мёртвые крольчата валяются прямо в клетках. Волк без носа, в прямом смысле. Как жалко. В общем, ушла вся расстроенная. И всем всё безразлично, - написала жительница Бурятии.











На дня в паблике «Аноним 03» появились фото из Этнографического музея народов Забайкалья. Подписчица паблика поделилась пугающими фотография из «живого уголка».В Этнографическом музее разъяснили ситуацию и дали подобный комментарий по поводу фотографий. Как оказалось, большинство питомцев попадает к ним попадают с теми или иными травмами.- После прохождения курса реабилитации, включающей в себя восстановительные мероприятия, вылеченные животные выпускаются обратно в дикую среду. Так, за последние годы были выпущены несколько хищных птиц, серебристая чайка, соболь и другие,- сообщил заведующий отделом Максим Нагуслаев.Многих животных в музей доставляют сотрудники Бурприроднадзора и полиции. Как правило, это молодняк, оставшийся в результате браконьерства или пожаров без родителей.- Кроме того, доставляются взрослые животные, получившие увечья от рук браконьеров, в результате столкновения с транспортом или высоковольтной линией, иногда – имеющие врождённые дефекты. Все эти животные находят второй дом в нашем Уголке живой природы, где им оказывают соответствующий уход, заботу и кормление, - уточняет Максим Нагуслаев.Красный волк поступил к из Читинского зоопарка. Будучи годовалым, сильно пострадал после контакта с серыми волками.- Была проведена сложная операция по восстановлению верхней челюсти, особенно мягких тканей. Он выжил! Такое произошло из-за изначально неправильной планировки устройства вольеров с хищными животными. Вольеры не должны быть смежными. В будущем планируется перенести вольеры с волками в северно-западную часть зооуголка. Подобные случаи травмирования в зоопарках нередки, получившие сильные увечья животные усыпляются. Но мы со своими питомцами так не поступаем и никому в обиду не дадим! – уверяют в музее.