В Улан-Удэ покажут сокровища гуннов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В национальном музее начнёт работу выставка «Гунны. Империя степей»



16 сентября в музее истории имени М. Н. Хангалова откроется выставка «Гунны. Империя степей» (Хунну. Тайны исчезнувших цивилизаций), приуроченная к столетнему юбилею российской археологии. Экспозиция, посвящённая народу-основателю первого степного государства, которое противостояло единой державе объединенных китайских земель Цинь Ши Хуанди, объединит богатейшие коллекции экспонатов гуннской культуры трёх музеев. Это фонды национального музея РБ, кяхтинского краеведческого музея имени В. А. Обручева и музея Бурятского научного центра СО РАН.



Первое гуннское государство было мировой империей с высочайшей, яркой и самобытной культурой. Великолепие этой культуры демонстрируют артефакты и украшения из царских и элитных захоронений Ильмовой и Черемуховой падей, Царама, Дырестуйского Култука и других могильников. На выставке впервые широкой публике будут представлены богатейшие археологические материалы из раскопок самого большого кургана могильника Царам. Это детали захороненной колесницы с фрагментами её красочного живописного тента. Подобные находки являются большой редкостью в археологии из-за условий сохранности столь хрупких предметов из минерально-органического материала.



Особый интерес у специалистов и любителей истории вызывают гуннские поселения с крепкой оборонной системой и утеплёнными жилищами, жители которых были искусными ремесленниками, земледельцами, скотоводами и строителями. В Бурятии самыми известными поселениями являются Иволгинское городище и Дурены. В Улан-Удэ впервые будут продемонстрированы новые находки из Иволгинского городища, раскопки которого ведутся в настоящее время учёными из Бурятского научного центра под руководством известного археолога и историка Николая Крадина.



Выставка проработает до 15 декабря, сообщает пресс-служба национального музея Бурятии.

