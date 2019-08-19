В память о погибшем актёре бурятского «Головара» создали клип

Сегодня на YouTube канале студии «М55» выложили клип памяти иркутянина Владимира Срабионова, лидера группы «Эстрада». Как сообщал «Байкал-Daily», он разбился на мотоцикле 16 августа в 40 километрах от Шелехова. Музыкант врезался в ограждение скончался до приезда медиков.
Владимир Срабионов снялся в бурятском фильме «Головар» за два года до смерти. В фильме Владимир также «погиб» в роли Мамая.
Режиссёр фильма Юрий Ботоев предложил свою песню Владимиру Срабионову для исполнения в фильме. В окончательную версию фильма песня «Своя дорога» не вошла. Однако осталась рабочая запись песни в исполнении Владимира Срабионова и группы «Эстрада» – именно её сегодня выложили в Сеть.
«Чтоб стать счастливей – надо сделать много,
А главное, нельзя с пути свернуть,
Не ошибись – найди свою дорогу
Хотя ты вправе сам свой выбрать путь», - поётся в припеве песни.
В клипе можно увидеть кадры из знаменитого фильма, отрывки выступлений музыканта и его фотографии.
Друзья Владимира и простые иркутяне оставляют комментарии со словами соболезнований в соцсетях. «Как же грустно. Человек, с которым так много лет отработали вместе! Талантливый, харизматичный», «Год потерь. Уходят близкие люди, уходят талантливые люди. Столько было планов, столько проектов. Сегодня Иркутск потерял ещё одного талантливого человека. Светлая память тебе, Вова», - пишут пользователи.