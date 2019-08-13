Бурятские волейболисты стали чемпионами международных детских игр

Во всероссийском детском центре «Океан» завершились X международные детские спортивные игры стран Азиатско-Тихоокеанского региона «О, спорт, ты – мир!». В соревнованиях приняли участие спортсмены из 18 стран. Команда юношей Сотниковской средней школы из Бурятии стала чемпионом международных соревнований по волейболу, уверенно обыграв всех соперников. В составе команды выступили Седунов Александр, Колбин Павел, Чернояров Вадим, Климов Никита, Поляков Игорь, Жамбалов Аюр, Цыренов Александр. Тренировали ребят Эрдэм Цырендоржиев и Батор Биликтуев. Об этом сообщает пресс-служба минспорта республики.

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