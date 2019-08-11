В понедельник в Улан-Удэ состоится День открытых дверей в мечети и благотворительный обед
Мусульмане Бурятии приглашают на День открытых дверей, экскурсию и благотворительный обед в Центральную мечеть Улан-Удэ . Мероприятие состоится 12 августа с 14 до 16 часов по адресу улица Бабушкина 156 «А».
Мероприятие приурочено к празднованию Курбан-байрам,который мусульмане отмечают через 70 дней после окончания поста Ураза и длится три дня. Это праздник добра, мира и милосердия. Поэтому мусульмане в эти праздничные дни стараются оказывать помощь неимущим, посещать родных и друзей.
В эти дни в России, как и во всём мире, проходит благотворительная акция помощи сиротам, одиноким и бедным. По традиции в этот праздник мусульмане приносят в жертву животных.
- Курбан-Байрам – праздник, проникнутый светлыми чувствами, он служит объединению людей и утверждению в нашем многонациональном обществе идеалов добра, сострадания и милосердия, воспитывая в нас уважение к заповедям и традициям предков. Это праздник молитвы, осознания мудрости и смирения перед Всевышним Творцом, - сообщила Сажида Баталова, член Совета Ассамблеи народов России, председатель Ассоциации народов Бурятии председатель Региональной национально-культурной автономии татар Бурятии.
Фоторепортаж с празднования в центре Улан-Удэ священного для мусульман Ураза-байрам можно посмотреть по ссылке.
Мусульмане Бурятии накормят желающих обедом
Общество, Фото:
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