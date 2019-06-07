Мусульмане накормили улан-удэнцев пловом

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с празднования в центре Улан-Удэ священного для мусульман Ураза-байрам



6 июня на площади Революции в Улан-Удэ впервые устроили праздник «Ураза-байрам – 2019». Это один из главных праздников в исламе – верующие отмечают окончание священного месяца Рамадан. Праздник организовала местная религиозная организация мусульман Улан-Удэ.



Ураза-байрам специально устроили на открытой площадке для того, чтобы все желающие могли познакомиться с его традициями.



Улан-удэнцев ждала ярмарка-дегустация национальной кухни мусульман. Богатый дастархан накрыли все народы Бурятии, исповедующие ислам.



Особенное место на празднике занял, конечно же, плов. Мусульмане Бурятии угощали всех желающих узбекским, афганским, киргизским, азербайджанским пловом, приготовленном на живом огне.



Также гости смогли отведать праздничные угощенья: баурсак и бешбармак от казахского культурного центра «Ата микен», плов, бал-каймак и санзу от Киргизского центра «Алла-тоо», плов и узбекские лепешки от «Узбекского землячества «Турон», чак-чак, эчпочмак и зур бэлиш от автономии татар Бурятии, плов и сладости от автономии азербайджанцев Бурятии, знаменитый афганский плов, а также угощения от народов Дагестана и Чечни.



С поздравительной речью выступил имам Центральной мечети Улан-Удэ Сафиулла Хамид.





