В Улан-Удэ пройдут соревнования по скейтбордингу

Игры проведут в рамках молодёжного фестиваля-конкурса «PROкачай Улан-Удэ»



12 августа на скейт-площадке улан-удэнского парка имени С. Н. Орешкова в рамках межрегионального молодёжного фестиваля-конкурса культуры и искусств «PROкачай Улан-Удэ» состоятся открытые спортивные соревнования по скейтбордингу среди молодёжи. Начало турнира в 14:45, сообщает пресс-служба городской дирекции по паркам культуры и отдыха.

Принять участие по заявке могут все желающие - как любители, так и профессионалы. Скейтерам предстоит сразиться друг с другом в традиционном состязании «game of skate». Игра длится до тех пор пока один из участников не выполнит 5 трюков оппонента. Игра ведётся на основании традиционной системы плей-офф в спортивных соревнованиях. Участники, занявшие первые три места, будут награждены призами.