В Улан-Удэ в День города выступит певица Lorna из Конго



В этот день в 13.00 часов в Улан-Удэнском комплексном центре социального обслуживания населения «Доверие» состоится городской этап конкурса красоты и талантов «Серебряная Бурятия».



2 сентября в 14.00 ч. на площади Советов развернётся городской детский праздник, посвящённый Дню знаний и Дню города.



5 сентября в 15.00 на Верхней Берёзовке состоится этнокультурный фестиваль «Кок Бору – древние игры кочевых народов».



Ряд праздничных мероприятий состоится 6 сентября:



В 14.00 на площади Революции улан-удэнцев и гостей столицы Бурятии порадует мероприятие «Цвети и хорошей любимая столица».



В 15.00 в Бурятском театре оперы и балета пройдёт праздничный концерт «Город ярких красок!» творческих коллективов и солистов Улан-Удэ. Там же в этот же день в 19:00 часов состоится фестиваль красоты и талантов «Мисс Улан-Удэ – 2019».



День города – 7 сентября



7 сентября, в День города, утром в перинатальном центре в Улан-Удэ на проспекте Строителей, 2 поздравят новорождённых горожан, родившихся в День города -2019.



Торжественное открытие Дня города – 2019 «Яркими красками город цвети!» состоится 7 сентября в 11.00 ч. на площади Советов.





В этот же день различными проектами удивят горожан музеи и библиотеки города. Так, в 12.00 ч. в сквере «Гостиные ряды» заработает проект Центральной городской библиотеки - on-life игра «Город в городе».



В музее истории города Улан-Удэ в День города в 12.00 часов откроется праздничная программа «Африка в Улан-Удэ». В 13:00 здесь состоится торжественное открытие выставки «Африка в Улан-Удэ», где будут продемонстрированы образцы африканского традиционного искусства: изделия, статуэтки, маски из эбена, железного дерева, ритуальные предметы.



Выставку откроет шоумен из Конго – Клотер Мбосса Окандзе. После открытия выставки на площадке перед музеем состоится выступление танцевально-инструментальной группы Issongo.



На протяжении всего мероприятия в залах музея будут проводиться мастер-классы по плетению африканских косичек, игре на барабанах. Для юных посетителей предусмотрено открытое занятие hip-hop.



- Также каждый сможет приобщиться к безудержной африканской энергии танца в ходе мастер-класса по африканским танцам и хореографии Afro-house и Afro-fitness. Венцом программы будет выступление зажигательной певицы с африканского континента Lorna в сопровождении профессиональных танцоров, - отметили в музее.



Праздничные мероприятия пройдут 7 сентября и в городских парках.



В парке культуры и отдыха «Юбилейный» в 13.00 ч. начнётся праздничная программа «Большой праздник для маленьких горожан».



Концерт «Город – сказка, город – мечта…» покажут в парке культуры и отдыха имени Жанаева в 14.00 ч.



Фестиваль молодёжи и творчества «2U» («Для тебя») состоится в 17.00 часов в парке культуры и отдыха имени Орешкова.



В этот же день на закрытии Дня города в 19:00 часов жителей и гостей Улан-Удэ будут радовать своими выступлениями звёзды бурятской эстрады, кавер-группа «Эстрада» из Иркутска и певица Lorna из Конго. Вокалистка будет выступать с африканскими танцовщиками и барабанщиком в течение часа.



7 сентября в 22.30 ч. на площади Советов запустят праздничный фейерверк «Все краски города».



Возрастное ограничение – 6+.



Подробную программу мероприятий можно посмотреть

В этот же день на закрытии Дня города в 19:00 часов жителей и гостей Улан-Удэ будут радовать своими выступлениями звёзды бурятской эстрады, кавер-группа «Эстрада» из Иркутска и певица Lorna из Конго. Вокалистка будет выступать с африканскими танцовщиками и барабанщиком в течение часа.7 сентября в 22.30 ч. на площади Советов запустят праздничный фейерверк «Все краски города».Возрастное ограничение – 6+.Подробную программу мероприятий можно посмотреть здесь

В сентябре Улан-Удэ отметит своё 353-летие. В рамках празднования Дня города в столице запланировано более 50 мероприятий, которые пройдут на центральных площадках города, в парках культуры и отдыха, в учреждениях образования, культуры и в отдалённых микрорайонах, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.Праздничные мероприятия стартуют с 14 августа.