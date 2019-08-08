В Улан-Удэ состоится турнир по настольному теннису





Открытый турнир по настольному теннису «Кубок горсовета»пройдёт в столице Бурятии в третий раз. В этом году в нём примут участие более 300 теннисистов из Китая, Монголии, Санкт-Петербурга, Иркутской области, Забайкальского края, районов Республики Бурятия и города Улан-Удэ.Состязания начнутся с 22 августа в центре настольного тенниса «Пионер». В первый день в них примут участие женщины старше 60 лет, мужчины 60-69 лет, 70 лет и старше. Во второй – юноши и девушки 2002-2004 годов рождения, 2005-2007 годов рождения , 2008 года рождения и младше; мужчины и женщины 18-39 лет, 40-59 лет и мужчины 50-59 лет.Кроме того, 23 августа состоятся соревнования по бурятскому теннису «шууд», 24-го – командные соревнования, 25-го - финалы по всем возрастным категориям и абсолютное первенство.Победители и призёры соревнований будут награждены дипломами и денежными призами управления по физической культуре и спорту администрации города Улан-Удэ. Также организаторами учреждены специальные призы от федерации настольного тенниса Республики Бурятия и партнёров мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.