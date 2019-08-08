 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Августа

07 Августа

Популярное

В Улан-Удэ состоится турнир по настольному теннису

В Улан-Удэ состоится турнир по настольному теннису
Общество,  Фото:pixabay.com
В «Кубке горсовета» примут участие более 300 теннисистов из России, Китая и Монголии

Открытый турнир по настольному теннису «Кубок горсовета»пройдёт в столице Бурятии в третий раз. В этом году в нём примут участие более 300 теннисистов из Китая, Монголии, Санкт-Петербурга, Иркутской области, Забайкальского края, районов Республики Бурятия и города Улан-Удэ.

Состязания начнутся с 22 августа в центре настольного тенниса «Пионер». В первый день в них примут участие женщины старше 60 лет, мужчины 60-69 лет, 70 лет и старше. Во второй – юноши и девушки 2002-2004 годов рождения, 2005-2007 годов рождения , 2008 года рождения и младше; мужчины и женщины 18-39 лет, 40-59 лет и мужчины 50-59 лет.

Кроме того, 23 августа состоятся соревнования по бурятскому теннису «шууд», 24-го – командные соревнования, 25-го - финалы по всем возрастным категориям и абсолютное первенство.

Победители и призёры соревнований будут награждены дипломами и денежными призами управления по физической культуре и спорту администрации города Улан-Удэ. Также организаторами учреждены специальные призы от федерации настольного тенниса Республики Бурятия и партнёров мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
спорт настольный теннис турнир кубок Улан-Удэ Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутск примет фестиваль уличного кино
Иркутск примет фестиваль уличного кино
Общество, 08.08.2019
За два дня зрители могут посмотреть и оценить 10 короткометражек молодых режиссёров
В Интернете началось голосование за лучшего вожатого Бурятии
В Интернете началось голосование за лучшего вожатого Бурятии
Общество, 08.08.2019
Победитель получит приз зрительских симпатий
В Бурятии пройдёт молодёжная казачья спартакиада
В Бурятии пройдёт молодёжная казачья спартакиада
Общество, 08.08.2019
Её проведут в сентябре в Кяхтинском районе
В Улан-Удэ состоится турнир по настольному теннису
В Улан-Удэ состоится турнир по настольному теннису
Общество, 08.08.2019
В «Кубке горсовета» примут участие более 300 теннисистов из России, Китая и Монголии
День физкультурника отметят в Забайкалье
День физкультурника отметят в Забайкалье
Общество, 08.08.2019
Основные спортивные мероприятия состоятся 10 августа
В Чите пройдёт ежегодный фестиваль СМИ
В Чите пройдёт ежегодный фестиваль СМИ
Общество, 08.08.2019
Одной из тем обсуждений станет формирование положительного образа дальневосточного региона
В Иркутской области стартует фестиваль русской оперы
В Иркутской области стартует фестиваль русской оперы
Общество, 08.08.2019
Две оперы Римского-Корсакова покажут под открытым небом на территории этномузея «Тальцы»
В Улан-Удэ состоятся межрегиональные «битвы» по воркауту
В Улан-Удэ состоятся межрегиональные «битвы» по воркауту
Общество, 08.08.2019
На соревнования приедут спортсмены из Забайкалья
Иркутяне установили в Монголии памятник маршалу Жукову
Иркутяне установили в Монголии памятник маршалу Жукову
Общество, 08.08.2019
Он расположен в новом сомонном центре Халхин-Гол
В Бурятию впервые приедет Российский молодёжный симфонический оркестр
В Бурятию впервые приедет Российский молодёжный симфонический оркестр
Общество, 08.08.2019
Он даст концерт в Русском драматическом театре в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны»
В Иркутской области приставы вынудили ликвидировать свалки
В Иркутской области приставы вынудили ликвидировать свалки
Общество, 08.08.2019
Несанкционированные свалки убрали после наложения штрафов
В Чите задержали ОПГ сутенёров
В Чите задержали ОПГ сутенёров
Общество, 08.08.2019
Проститутки платили штрафы и подвергались угрозам
В Улан-Удэ подорожал бензин
В Улан-Удэ подорожал бензин
Общество, 08.08.2019
За прошедшую неделю в городе выросли цены на бензин всех марок

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^