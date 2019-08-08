Военные из Бурятии отправятся на учения в Монголию

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Военнослужащие отработают задачи по совместному уничтожению противника и защите населённого пункта



В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, завершена подготовка военнослужащих мотострелкового соединения к международному учению «Селенга-2019».



Учения пройдут на полигоне «Мунх Хэт» в 50 км от города Чойболсан с 15 по 27 августа на территории Монголии.



Уже на этой неделе первые воинские эшелоны с вооружением и военной отправятся в соседнюю страну.



Военнослужащие отработают задачи по совместному уничтожению условных незаконных вооружённых формирований, защите населённого пункта в приграничном районе.



- В учении «Селенга» от ВВО примут участие мотострелковые и танковые подразделения, миномётная батарея, реактивные системы залпового огня «Град», самоходная артиллерия, подразделения РХБ защиты, разведки и медицинского обеспечения, - уточняют в пресс-службе министерства обороны.



Всего в учении примут участие более одной тысячи военнослужащих от России и Монголии.