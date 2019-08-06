Центр расположится в Мухоршибирском районе
В селе Шаралдай Мухоршибирского района Бурятии 9 августа откроется Центр развития старообрядческой культуры имени Исая Калашникова.
- Открытие центра — важнейшее событие в самоопределении и истории Шаралдая: сейчас в селе 1900 жителей, и большинство из них относят себя к семейским старообрядцам, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Центр расположится в обновлённом здании Дома культуры.
В Бурятии откроется Центр развития старообрядческой культуры
Общество, Фото:
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