Пострадавшим от паводка жителям Иркутской области выплатят компенсацию за аренду жилья

Выплаты не будут производиться в случае договора найма с близкими родственниками







Гражданам Иркутской области, жилые помещения которых утрачены или признаны непригодными для проживания в результате ЧС, будет выплачена денежная компенсация расходов по найму. Выплата будет производиться за счёт средств областного бюджета. Такое постановление подписано в правительстве региона.

Размер компенсации определяется в соответствии с договором и документами, подтверждающими внесение платы за указанное жилое помещение, но не более 12 тысяч рублей в месяц.- Компенсация является социальной выплатой и предоставляется за период проживания гражданина по договору найма с 27 июня 2019 года по 31 декабря 2019 года. Право на предоставление компенсации имеют граждане, проживающие на территориях, пострадавших в результате ЧС, собственники жилых помещений либо наниматели по договорам социального найма, граждане, имеющие документы, которые являются основанием для государственной регистрации права собственности на жилое помещение; члены семей граждан, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в утраченных жилых помещениях, – уточнил министр социальной развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.При этом должны быть соблюдены условия: отсутствие у гражданина специализированного жилого помещения, предоставленного ему по договору социального найма, либо принадлежащего ему иного жилого помещения, пригодного для проживания, расположенного на территории Иркутской области, и при заключении гражданином договора найма жилого помещения не ранее 27 июня 2019 года и не позднее 31 декабря 2019 года для временного проживания с членами семьи. В случае заключения договора найма с близкими родственниками компенсация не предоставляется.По словам министра, обращаться за компенсацией необходимо в расположенное по месту нахождения жилого помещения управление социальной защиты с заявлением и документами, удостоверяющими личности гражданина и членов его семьи, договором найма или поднайма, подписанном сторонами и содержащем сведения обо всех лицах, которые будут временно проживать в жилом помещении совместно с гражданином, актом об утрате жилого помещения или признании его в установленном порядке непригодным для проживания. Остальные документы запрашиваются в порядке межведомственного взаимодействия.В случае проживания в составе семьи более одного гражданина, имеющего право на получение компенсации, компенсация выплачивается одному из указанных лиц по их выбору. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.