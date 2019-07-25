В Бурятии в Байкал выпустили 20 тысяч мальков омуля













20 тысяч мальков были проинкубированы и выращены на предприятиях байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» при финансировании рыбозавода «Байкал» в рамках государственно-частного партнерства по воспроизводству популяции байкальского омуля.



- К этому событию мы готовились около года. «Главрыбвод» взял рыбу в сезон согласно государственному заданию. Они перевыполнили план, так у рыбозавода «Байкал» появилась возможность поучаствовать в выпуске рыбы. Мы выкупили 20 тысяч мальков, сейчас они уже подросли. Именно в районе Турки мы выпускаем мальков, здесь всегда раньше был омуль. Мы планируем проводить такие мероприятия последующие несколько лет, чтобы омуль в Турке возродился. В этом мероприятии есть большой смысл, ведь мы поддерживаем государственную программу по восстановлению популяции байкальского омуля, мы понимаем, что Байкал без омуля – это не Байкал, - рассказал Вадим Бредний.













Рост и развитие мальков будут отслеживаться современными технологиями, при помощи лазерных приборов, которые пробивают толщу воды. Из 20 тысяч мальков выживут и приспособятся к среде около 90%.



- Условия перевозки и выпуска, конечно, жёсткие, но те мальки, которые выживут, теперь точно превратятся в больших байкальских омулей, - поделился руководитель ГК «Титан».



У всех присутствующих на выпуске мальков было праздничное настроение, кто-то комментировал: «В сторону Ольхона плывите!», «Первый пошёл, пускай привыкает!», «Восстановим туркинского омуля!».



























24 июля в Турке в Прибайкальском районе Бурятии выпустили 20 тысяч мальков омуля в родную стихию. В акции приняли участие гендиректор ГК «Титан» Вадим Бредний, начальник Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михайлик и глава Прибайкальского района Сергей Семенов.Трёхмесячные мальки, длиной пока в 4-5 сантиметров приехали в Турку в специальном контейнере с подачей кислорода. Затем их через шланги поместили в небольшой бассейн, откуда мальки выплывали через жёлоб прямо в Байкал. Некоторых мальков выпускали прямо из вёдер, но для этого нужно было зайти в озеро почти по грудь.