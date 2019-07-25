В Бурятии в Байкал выпустили 20 тысяч мальков омуля

24 июля в Турке в Прибайкальском районе Бурятии выпустили 20 тысяч мальков омуля в родную стихию. В акции приняли участие гендиректор ГК «Титан» Вадим Бредний, начальник Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михайлик и глава Прибайкальского района Сергей Семенов.
Трёхмесячные мальки, длиной пока в 4-5 сантиметров приехали в Турку в специальном контейнере с подачей кислорода. Затем их через шланги поместили в небольшой бассейн, откуда мальки выплывали через жёлоб прямо в Байкал. Некоторых мальков выпускали прямо из вёдер, но для этого нужно было зайти в озеро почти по грудь.
20 тысяч мальков были проинкубированы и выращены на предприятиях байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» при финансировании рыбозавода «Байкал» в рамках государственно-частного партнерства по воспроизводству популяции байкальского омуля.
- К этому событию мы готовились около года. «Главрыбвод» взял рыбу в сезон согласно государственному заданию. Они перевыполнили план, так у рыбозавода «Байкал» появилась возможность поучаствовать в выпуске рыбы. Мы выкупили 20 тысяч мальков, сейчас они уже подросли. Именно в районе Турки мы выпускаем мальков, здесь всегда раньше был омуль. Мы планируем проводить такие мероприятия последующие несколько лет, чтобы омуль в Турке возродился. В этом мероприятии есть большой смысл, ведь мы поддерживаем государственную программу по восстановлению популяции байкальского омуля, мы понимаем, что Байкал без омуля – это не Байкал, - рассказал Вадим Бредний.
Рост и развитие мальков будут отслеживаться современными технологиями, при помощи лазерных приборов, которые пробивают толщу воды. Из 20 тысяч мальков выживут и приспособятся к среде около 90%.
- Условия перевозки и выпуска, конечно, жёсткие, но те мальки, которые выживут, теперь точно превратятся в больших байкальских омулей, - поделился руководитель ГК «Титан».
У всех присутствующих на выпуске мальков было праздничное настроение, кто-то комментировал: «В сторону Ольхона плывите!», «Первый пошёл, пускай привыкает!», «Восстановим туркинского омуля!».
- Сегодня, выпуская мальков омуля, мы обогащаем наше озеро. В буддизме есть понятие 8 драгоценностей, рыба – одно из них. Это очень символично, ведь Байкал является самым чистым и светлым местом на Земле. В наше время, когда люди все меньше ценят красоту природы и богатство родного края, компания «Титан» и Вадим Витальевич, занимаясь разведением мальков, совершают великое благодеяние, которое не только преумножает сокровища Байкала и республики, но и несет спасительную роль, - рассказал Жаргал багша, проректор буддийского университета «Даши Чойнхорлин».
Рыбозавод «Байкал» ежегодно финансирует воспроизводство ценных пород рыб для выпуска в водоемы Бурятии. При поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия рыбозавод «Байкал» зарыбляет также озеро Торма в Иволгинском районе.
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Байкальскому омулю быть! ⠀ Прилетел с командировки и сразу же поехал в Байкальскую Гавань на выпуск мальков Байкальского омуля. ⠀ По доброй традиции рыбозавод Байкал, входящий в состав группы Титан, в рамках государственно-частного партнёрства программы воспроизводства Байкальского омуля профинансировал инкубирование и подращивание мальков омуля на Селенгинском рыбоводном заводе Главрыбвода. ⠀ В этот раз мы выпустили в Байкал в районе реки Турка 20 тысяч мальков омуля размером 5 см.У малька такого размера высокий процент выживаемости-80% и через несколько лет он превратится в благородного Байкальского омуля. ⠀ В этом благом деле мы работаем вместе с Байкальским филиалом Главрыбвода - Леонид Михайлик;Министерство СХ РБ- Чирипов Д.Ш. ;Ангаро-Байкальское теруправление Росрыболовства - Роман Гармаев ;главой Прибайкальского района - Сергей Семенов ;Жаргал Багшой -проректор Иволгинского дацана и с другими неравнодушными жителями Бурятии. ⠀ Сегодня все отдыхающие в Байкальской Гавани вместе с нами выпускали мальков. Я уверен - с такой командой мы возродим Байкальского омуля!