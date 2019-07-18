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В Бурятии хотят создать экомузей под открытым небом

В Бурятии хотят создать экомузей под открытым небом
Общество, 
Необычный экомузей «Мы – байкальские поморы» появится в Бурятии

С 8 июля стартовал краундфандинговый проект «Хранители заповедного Байкала». Организаторы планируют создать экомузей под открытым небом «Мы - байкальские поморы» на берегу Байкала в посёлке Курбулик Баргузинского района Бурятии.

Проект местных жителей проживающих на территории Забайкальского национального парка поддерживают благотворительный фонд «Заповедное посольство» в партнёрстве с ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

- Байкал и рыбалка понятия неразделимые, издавна байкальские поморы знали и понимали «священное море», традиционный лов был бережливым, рыбаки брали столько, сколько им было необходимо. Но на сегодня традиционный промысел уходит в историю, как и культура байкальских жителей. Быт, знания, история, культура в целом стремительно ускользает от нас, поэтому особенно важно именно сейчас, пока не поздно, начать работу по её сохранению, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».




По задумке организаторов, экомузей представит «живую» экспозицию об истории и культуре байкальских поморов. Здесь будет собрана коллекция традиционных орудий промысла и быта, кулинарных рецептов, мифов и легенд, создан коворкинг-центр «Дом рыбака» для совместного творчества, взаимообучения и мастер-классов, восстановлен колодец-журавль, проложена экотропа.

Построена и уже открыта Свято-Никольская часовня. Экомузей расскажет об истории и культуре не только посёлка Курбулик, а также об укладе всех байкальских поморов.

Краудфандинговый проект осуществляться на сайте Planeta.ru. Каждый может внести любую сумму либо приобрести что-то. За 250 рублей предлагают фонарик-светоотражатель, за 400 – медальон из красной глины «Байкал», за 500 – куклу-оберег «Жена рыбака», за 700 рублей предлагают онлайн курс по эффективной технике северной ходьбы, за 800 – поделятся секретами эффективного похудения. За 1000 рублей можно приобрести игрушку «Байкальска нерпа». Также в «ассортименте» представлены палки для скандинавской ходьбы, книга. Самым дорогим «товаром» представлена авторская экскурсия от Байкальских поморов в Курбулик. За неё придётся выложить 15 тысяч рублей.

Собрать планируют 200 тысяч рублей. Сбор средств будет продолжаться до 1 сентября.

музей экология
 
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