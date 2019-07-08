Обе деревни находятся в Тарбагатайском районе
Две деревни из Бурятии попали в рейтинг самых красивых деревень России. Необычный рейтинг составил сервис для попутчиков BlaBlaCar.
Первая в списке оказались деревня Большой Куналей. Она находится в Бурятии в 70 км от Улан-Удэ, была образована в 1765 году переселёнными семьями старообрядцев. На данный момент здесь проживают около тысячи человек.
- Главная особенность деревни - её красочные домики, похожие на расписные пряники. Именно они создают особый колорит и атмосферу места. Большой Куналей славится семейным народным хором, основанным в 1927 году. Он является лауреатом международных всероссийских фестивалей, - пишет BlaBlaCar.
Кроме того, в Большом Куналее можно сделать множество красочных фотографий и окунуться в культуру бурятских сельчан и познакомится с народной музыкой.
Пятым в рейтинге оказалось село Тарбагатай. Здесь можно увидеть настоящую нетронутую культуру русских старообрядцев. Сегодня Тарбагатай является наследием ЮНЕСКО и провозглашён «Шедевром устного и нематериального наследия человечества».
На втором месте в топ-5 самых красивых деревень России деревня Вятское, Ярославская область, на третьем - Ошеневский погост, Архангельская область, на четвёртом - Кинерма, Карелия.
Большой Куналей ещё в прошлом году признали самой красивой деревней. В 2016 году это «звание» было присуждено селу Десятниково.
Две деревни Бурятии признаны самыми красивыми в России
Общество, Фото:
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