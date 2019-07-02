В Улан-Удэ благоустроят сквер на улице Фрунзе

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» планируется строительство сквера по улице Фрунзе вблизи домов № 5,7



В настоящее время идет доработка проекта. В связи с этим с 28 июня по 15 июля проводится сбор предложений по благоустройству сквера.



3 июля в 17:00. на территории ул. Фрунзе возле здания детского сада «Белочка» запланировано проведение собрания с общественностью по обсуждению проекта.



Приглашаются жители города и общественные организации, сообщили в администрации Улан-Удэ.



