Спортсмены посоревнуются в шахматах, дартсе, плавании, легкой атлетике, пауэрлифтинге и настольном теннисе
В Иркутске утверждена программа проведения спортивных игр Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада 2019», которые с 3 по 7 июня состоятся в Иркутске. Соревноваться команды будут три дня.
4 июня с 10:00 часов в конференц-зале водноспортивного комплекса «Солнечный» начнутся соревнования по шахматам. С 14:00 до 18:00 в этом же спорткомплексе планируется провести соревнования по дартсу и плаванию. Торжественное открытие «Парасибириады» состоится в 12:00 на площади возле водноспортивного комплекса «Солнечный».
5 июня в спортивном комплексе «Байкал-Арена» с 10:00 до 13:00 будут проходить соревнования по легкой атлетике, затем после обеда, с 14:00, стартуют соревнования по пауэрлифтингу.
6 июня в спорткомплексе «Байкал-Арена» состоятся соревнования по настольному теннису. Закрытие и награждение призёров пройдёт там же в этот же день в 15:00.
Напомним, впервые Иркутская область принимала спортивные игры среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада» в 2017 году. Тогда победителем в командном зачёте стала сборная Республики Бурятия. Второе место заняли спортсмены Иркутской области, третье – представители Забайкальского края, сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья.
Утверждена программа «Парасибириады» в Иркутске
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