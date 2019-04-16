Ярмарка ремёсел пройдёт в Улан-Удэ

Гостей ждут более 1000 авторских изделий от мастеров Бурятии



20 и 21 апреля с 10 до 22 часов в торгово-развлекательном центре «Форум» состоится «Ярмарка ремёсел». Жители и гости республики смогут в одном месте найти более 1000 вариантов подарков, сувениров и авторских изделий от мастеров Бурятии.

На этой площадке для поддержки народно-художественных промыслов, ремёсел и декоративно-прикладного творчества примут участие более 35 уникальных мастеров и ремесленников республики, дизайнеры и творческие коллективы.



Как сообщает Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия, цель ярмарки – развитие предпринимательства в сфере производства сувениров, увеличения ассортимента и улучшения качества сувенирной продукции, создания информационной и коммуникационной площадок для обмена опытом, содействия в продвижении продукции местных производителей сувенирной продукции.



В первой «Ярмарке ремёсел» все желающие могут почувствовать себя в роли мастеров. Организаторы запланировали для гостей ярмарки творческие занятия и для посетителей разных возрастов. Так, в программе мастер-классов - изготовление полезных конфет, роспись пряников и сувенирных яиц, а также валяние из шерсти, бисероткачество и монгольская каллиграфия.



В программе мероприятия:

- Ярмарка-продажа «Народные художественные промыслы», где все желающие смогут приобрести уникальные и авторские изделия мастеров народных промыслов, художников и дизайнеров;

- Интересные мастер-классы, разработанные мастерами и ремесленниками;

- Презентация-дефиле дизайнерской одежды «Алан Гуа»;

- Праздничная программа, розыгрыш подарков для гостей ярмарки.



Организаторами ярмарки выступают Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия, Администрация г. Улан-Удэ, Центр предпринимательства «Мой бизнес» и Центр народно-художественных промыслов Бурятии.

