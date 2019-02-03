Лучший заповедный сувенир выберут в Бурятии

Сувениры можно делать из дерева, камня, кожи и пр.



ФГБУ «Заповедное Подлеморье» объявило конкурс «Заповедный сувенир» среди жителей Баргузинского района Бурятии. Участниками могут стать как взрослые, так и дети.



Разыграно будет три номинации: «Байкальский сувенир», «Сувенир-игрушка» и «Идея сувенира».



На конкурс принимаются изделия из соломы, лозы, бересты; художественная обработка дерева; гончарное дело; изделия из кожи; изделия из камня и др.



Победители получат договор на дальнейшее сотрудничество.



Положение о конкурсе опубликовано на сайте «Заповедного Подлеморье» - http://zapovednoe-podlemorye.ru/news/4758/

