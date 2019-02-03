Сувениры можно делать из дерева, камня, кожи и пр.
ФГБУ «Заповедное Подлеморье» объявило конкурс «Заповедный сувенир» среди жителей Баргузинского района Бурятии. Участниками могут стать как взрослые, так и дети.
Разыграно будет три номинации: «Байкальский сувенир», «Сувенир-игрушка» и «Идея сувенира».
На конкурс принимаются изделия из соломы, лозы, бересты; художественная обработка дерева; гончарное дело; изделия из кожи; изделия из камня и др.
Победители получат договор на дальнейшее сотрудничество.
Положение о конкурсе опубликовано на сайте «Заповедного Подлеморье» - http://zapovednoe-podlemorye.ru/news/4758/
Лучший заповедный сувенир выберут в Бурятии
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