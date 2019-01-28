В библиотеке Улан-Удэ пройдут мероприятия к Сагаалгану

Общество, Фото: Сергея Тарасенко, из архива

В учреждении пройдут встречи, выставки, викторины



Национальная библиотека республики приглашает посетить мероприятия, посвящённые празднику Сагаалган.



В дни Сагаалгана в течение месяца в центре библиографии и краеведения будет представлена экспозиция «Буян далай Сагаалган». Как возник праздник, как встречать Сагаалган по всем канонам и какой год наш ждёт – выставка даст ответы на эти вопросы. Для посетителей предлагаются различные издания по видовому аспекту – книги, журналы, газетные публикации, иллюстративный материал, аудиовизуальные документы.



По истории праздника на выставке есть работы первого бурятского учёного Д. Банзарова «Белый месяц. Празднование нового года у монголов», статья профессора Г. Цыбикова «Цагалган» и других видных учёных. Большой интерес представляют сборники сценариев и методические материалы. В пособие «Сагаалган» включены материалы для проведения беседы, сценарий проведения вечера, макет книжной выставки, подбор стихотворений известных поэтов и библиография. Дайджест «Сагаалган» содержит тексты статей о празднике, опубликованные в периодических изданиях разных лет. Брошюра «Посвящается Сагаалгану…» включает тексты молитв для ежедневных упражнений в медитации, буддийские посты и обеты. Также на выставке широко представлены книги по этнографии и культуре бурят. Выставка будет работать с 16 января по 28 февраля.



На сайте Национальной библиотеки представлена также виртуальная выставка «Сагаалган», рассказывающая об основных изданиях, посвященных национальному празднику.



6 февраля в библиотеке пройдёт мастер-класс «Традиции и обычаи Белого месяца» от знатоков народных традиций и фольклора ансамбля «Аза хусэл». Участники ансамбля расскажут о новогоднем этикете приветствия, чем он отличается от каждодневного, о ритуале подношения подарков, о традиционных угощениях и о других элементах праздника. Участники станцуют традиционный ёхор и угостятся праздничным чаем и белой пищей.



1 февраля в зале периодических изданий откроется выставка-просмотр «Сагаалган – связь времен и поколений». На выставке будут представлены материалы, рассказывающие об истории праздника, культурных традициях подготовки и проведения обрядов, приготовлении белой пищи и т.д. Выставка будет работать до 28 февраля.



Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Ельцина 3 февраля представит посетителям электронного зала слайд-презентацию, где будет информация по истории празднования Сагаалгана — праздника Белого месяца, или Нового года у бурят.



4 февраля на сайте nbrb.ru будет представлен обзор оцифрованных материалов из фонда электронной библиотеки «Бурятика», посвящённые празднованию Сагаалгана «Сагаалган. Обзор документов из фондов ЭБ Бурятика»



6-7 февраля в электронном зале Регионального центра для всех желающих будет проведена интерактивная викторина, посвящённая празднованию Сагаалгана. Участникам викторины будет предложены вопросы по истории праздника Белого месяца.



14 февраля состоится встреча с Валерием Цыбиковым, автором книги стихов и песен «Зүүдэнэй орон», которая вышла в свет в конце 2018 года в рамках реализации государственной программы «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия».



Валерий Дашеевич - ветеран педагогического труда, заслуженный работник культуры РБ, обладатель золотых медалей ВДНХ, «Алтаргана-2006», народный мастер, мастер спорта СССР по вольной борьбе.



В программе вечера: выступление фольклорного ансамбля «Амар сайн», народной поэтессы Галины Дашеевой, литературоведа Туяны Самбяловой, поэта, переводчика Николая Шабаева, поэта-песенника Владимира Бухаева, народного артиста Бурятии Доржо Шагдурова, земляков-закаменцев и многих других, сообщает пресс-служба учреждения.

