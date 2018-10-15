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В Бурятии разгорается скандал вокруг мёртвых котят

В Бурятии разгорается скандал вокруг мёртвых котят
Общество,  Фото:pixabay.com
Резонансная фотография с убитыми животными вызвала жалость и недоверие одновременно

В Бурятии разгорается скандал вокруг фотографии с мёртвыми котятами. Запись появилась в пабликах города Гусиноозёрск. По словам местной жительницы, подростки дротиками убили девятерых котят.

- Бабушки этих котяток кормили, подростки их убили. Это же ведь будущие Чикатило растут, он тоже начинал с животных! Родители, присмотритесь к своим детям, хотя бы спрашивайте, что они творят на улице. Мы не знаем кто это конкретно сделал, но маленькие девочки около этого дома всё видели, пытались спасти малышей, но сами получили от подростков и сбежали! Бабушки, которые кормили кошек в шоке находятся, - пишет возмущённая горожанка.




В качестве иллюстрации женщина выбрала фотографию убитых котят, лежащих на зелёной траве. Люди начали активно возмущаться происходящему, многие были в шоке от фотографии.

«Зачем же такое фото выкладывать? Аж сердце заболело», - писали гусиноозёрцы.

Однако вскоре выяснилось, что фотография сделана в 2017 году в Севастополе. Жители Бурятии вновь начали возмущаться, но уже обвиняя автора во лжи. В свою очередь, женщина утверждает, что трагический инцидент, действительно, был. 


 

- Это пост мой, да, фото из интернета, фото тех мёртвых котят не было, потому что когда я пришла кормить котят в коленвал неделю назад сразу после снега, дворничиха их уже выкинула на мусорку и сфоткать не получилось. Маленькие девочки, которые помогали мне кормить котяток, рассказали мне об этом. Они плакали и это мне подтвердили бабушки, - утверждает жительница Гусиноозёрска.

Автор поста утверждает, что подтвердить убийство котят могут местные жители. «Сходите в коленвал, если интересно и опросите там жителей, они внезапно пропали сразу после снега, а потом выяснилось, что их убили!» - написала местная жительница.

Комментаторы разделились на два лагеря: одни негодовали от ситуации с убитыми котятами, другие – сокрушались над недостоверной фотографией. При этом запись быстро распространилась по пабликам Гусиноозёрска.

«Фото из интернета скачали и вставили в данный пост, ничего страшного, что это не те самые котята», «В какую бы группу не зашёл, везде эти посты про убитых котят, щенят на разрезе в яме. Уже тошно от этого. И везде фейковые фотки. А как заработать на этом сейчас поведаю: вызываем у людей как можно больше жалости, больше чувства стыда за своё безразличие, организовываем якобы некую группу волонтёров, открываем счёт, и принимаем пожертвования от сердобольного населения. Данный вид мошенничества имеет место быть», «Жалко мне котяток, особенно тех что на фото, но они погибли год назад на другом конце страны, а те о которых пишет автор, я их не знаю и были ли они вообще мне это неизвестно», - пишут жители Бурятии.

домашние животные
 
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