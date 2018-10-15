В Бурятии разгорается скандал вокруг мёртвых котят

- Это пост мой, да, фото из интернета, фото тех мёртвых котят не было, потому что когда я пришла кормить котят в коленвал неделю назад сразу после снега, дворничиха их уже выкинула на мусорку и сфоткать не получилось. Маленькие девочки, которые помогали мне кормить котяток, рассказали мне об этом. Они плакали и это мне подтвердили бабушки, - утверждает жительница Гусиноозёрска.Автор поста утверждает, что подтвердить убийство котят могут местные жители. «Сходите в коленвал, если интересно и опросите там жителей, они внезапно пропали сразу после снега, а потом выяснилось, что их убили!» - написала местная жительница.Комментаторы разделились на два лагеря: одни негодовали от ситуации с убитыми котятами, другие – сокрушались над недостоверной фотографией. При этом запись быстро распространилась по пабликам Гусиноозёрска.«Фото из интернета скачали и вставили в данный пост, ничего страшного, что это не те самые котята», «В какую бы группу не зашёл, везде эти посты про убитых котят, щенят на разрезе в яме. Уже тошно от этого. И везде фейковые фотки. А как заработать на этом сейчас поведаю: вызываем у людей как можно больше жалости, больше чувства стыда за своё безразличие, организовываем якобы некую группу волонтёров, открываем счёт, и принимаем пожертвования от сердобольного населения. Данный вид мошенничества имеет место быть», «Жалко мне котяток, особенно тех что на фото, но они погибли год назад на другом конце страны, а те о которых пишет автор, я их не знаю и были ли они вообще мне это неизвестно», - пишут жители Бурятии.