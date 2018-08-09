В Улан-Удэ пройдёт экологическая акция

Приурочена она к 80-летию районов
10 августа районные администрации Улан-Удэ выйдут на улицы города и поучаствуют в экологической акции. Инициаторами выступили они сами.
Мероприятие приурочено к 80-летию районов, которые будут торжественно отмечаться в конце августа, сообщает управление по информационной политике города.
Ещё в 1938 году в Улан-Удэ были созданы три района: Железнодорожный, Городской и Пригородный. В 1957 году Городской и Пригородный районы были переименованы в Советский и Октябрьский.
Приурочена она к 80-летию районов
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