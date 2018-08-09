В Улан-Удэ пройдёт экологическая акция



Мероприятие приурочено к 80-летию районов, которые будут торжественно отмечаться в конце августа, сообщает управление по информационной политике города.



Ещё в 1938 году в Улан-Удэ были созданы три района: Железнодорожный, Городской и Пригородный. В 1957 году Городской и Пригородный районы были переименованы в Советский и Октябрьский.



10 августа районные администрации Улан-Удэ выйдут на улицы города и поучаствуют в экологической акции. Инициаторами выступили они сами.