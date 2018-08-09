На встречу пришла семья и друзья автора
Автобиографическая книга «Время выбрало нас» Александра Лубсанова была представлена читателям 7 августа в конференц-зале Национальной библиотеки Бурятии.
- Друзья, соратники, семья вспоминали известного политика, бывшего руководителя столицы Бурятии и председателя Народного Хурала республики, - сообщают организаторы.
Гостей встречи порадовал своим выступлением ансамбль «Старики-разбойники», у истоков которого стоял и Александр Лубсанов, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», бывший мэр Улан-Удэ и экс-председатель Народного Хурала третьего созыва Александр Лубсанов ушёл из жизни на 77-м году после продолжительной болезни. Его похороны прошли 22 апреля.
Справка:
Александр Лубсанов родился 3 апреля 1942 в Улан-Удэ. Он прошёл трудовой путь от осмотрщика вагонов на Улан-Удэнском Отделении Восточно-Сибирской железной дороги до заместителя директора Улан-Удэнского паровозо-вагонного завода, мэра города, председателя Народного Хурала Бурятии.
В Улан-Удэ презентовали книги Александра Лубсанова
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