Из Голландии в Сибирь перевезли беременных коров



С 30 июня по 7 августа на Томском таможенном посту завершился транзит 350 нетелей и 200 тёлок молочной голштинской породы красно-белого и чёрно-белого окраса. Их в область доставили 12 специально оборудованных грузовиков.



- Каждая партия молодых беременных самок до первого отёла и тёлок добиралась из Голландии в Томск в течение недели. В пути водители делали остановки, необходимые для отдыха животных, - отмечают на таможне.



Ещё до ввоза живого товара на таможенную территорию импортёр подал предварительную таможенную декларацию. Пока животные находились в пути, инспекторы осуществили таможенный контроль документов.



По прибытии бурёнок на таможенном посту убедились в наличии всех перемещаемых животных и выпустили живой товар, завершив необходимые таможенные процедуры, сообщает пресс-служба Сибирской таможни.



Томская таможня оформила 550 чистопородных голштинок для молочной фермы. Ценный живой товар поставлен из Нидерландов в рамках реализации инвестиционного проекта одного из сельхозпредприятий региона.