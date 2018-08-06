Премьера спектакля состоится в конце августа
В августе состоится показ «Музыкального магазина» от театра кукол «Ульгэр». За видимой простотой сюжета скрывается актуальная во все времена проблематика, считает режиссёр-постановщик Влад Костин.
- В этой сказке два интеллигентных Сверчка торговали музыкальными инструментами в своём музыкальном магазинчике, но им пришлось, в конце концов, закрыть магазинчик и сбежать от назойливой и глупой Мухи.
Муха была убеждена, что её талантливым детям не нужно учиться, чтобы играть на музыкальных инструментах, – ведь, как она считала, главное, чтобы инструмент был подходящим. А найти такой волшебный инструмент всё никак не получалось. Сверчки не вынесли невежества и покинули город... Зрители увидят настоящий город в миниатюре, - рассказывают в пресс-службе театра.
В основу спектакля положена сказка польской писательницы и актрисы Люцины Легут. «Музыкальный магазинчик» переведён и экранизирован во многих странах мира.
Премьера состоится: 23 августа, в четверг, 10:00; 24 августа, в пятницу, 10:00 на Малой сцене «Русского драматического театра».
Улан-удэнцам покажут «Музыкальный магазин»
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