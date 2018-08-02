В аппарат уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась многодетная мама
Она рассказала о тяжёлом материальном положении, давлении со стороны судебных приставов и невозможности одномоментно погасить задолженность.
- Женщина находится в трудной жизненной ситуации, имеет на иждивении троих детей, которых воспитывает без мужа. У семьи нет собственного жилья, регистрации по месту жительства, из-за чего мама не может официально трудоустроиться и регулярно погашать задолженность, - пояснили в аппарате уполномоченного.
Женщина была оказана помощь в составлении заявления о снижении величины удержания по исполнительным документам, дана юридическая консультация по возникшим вопросам.
- В результате рассмотрения документов межрайонной ИФНС № 1 России по РБ сумма задолженности по налогам и сборам уменьшена на 376 тыс. руб., Октябрьским районным отделом судебных приставов Улан-Удэ № 2 учтено заявление об оплате задолженности по частям, - сообщили в аппарате Юлии Жамбаловой.
Многодетная мать попросила помощи у бурятского омбудсмена
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