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Улан-удэнцы могут сдать старинные вещи в «Музейный чердачок»

Улан-удэнцы могут сдать старинные вещи в «Музейный чердачок»
Общество, 
Самых активных дарителей отблагодарят осенью

Музей истории города Улан-Удэ принимает ненужные вещи. Они нужны для ежегодного проекта «Музейный чердачок».

Организаторы отмечают, что по окончании проекта музей проводит экспозицию, из предметов старины, в которой может принять участие любой желающий, подарив музею интересные и уникальные вещицы.

- Во многих домах найдётся кладовка, чердак, сундук, где собираются ненужные вещи. В «Музейном чердачке» они найдут своё новое предназначение, откроют тайны и расскажут свои истории, - уточняют в музее.

Принимаются:

Мебель: стулья, столы, этажерки, комоды, книжные шкафчики (не очень габаритные);

Посуда: чайники фарфоровые, эмалевые, предметы из фарфора (можно в единичном экземпляре), столовые приборы, подсвечники;

Игрушки: мягкие игрушки до 1980-х, железные дороги, конструкторы, ёлочные игрушки, машинки, куклы и так далее;

Предметы женского гардероба: парадно-выходные комплекты, шляпы, сумки, бижутерия, платки;

Предметы военного периода: каски, пилотки, фляжки, бинокли, чемоданы (только советских солдат);

Книги, журналы, советская, российская и зарубежная литература;
Флаконы, коробочки из-под духов, косметики, конфет, чая;

Предметы интерьера: картины, абажуры, светильники, статуэтки, часы любые;

Чемоданы дорожные, шляпные коробки, сундуки, шкатулки;

Музыкальные инструменты конца XIX века по советское время;

Письма солдатские. Открытки, фотографии города, известных семей города, портреты, афиши театров, кино, концертов 90-х, настенные календари;

Предметы школьные: тетради, учебники, ручки, чернильницы, грамоты, портфели и многое другое.

15 ноября в День музейного дарителя, самые активные горожане получат грамоты и подарки от музея, сообщает пресс-служба музея.
 
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