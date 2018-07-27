В семье в Бурятии родился десятый ребёнок



24 июля в Заиграевском районном отделе Управления ЗАГС Бурятии старшим инспектором Долорес Босхоловой зарегистрировано рождение 10-го ребёнка в семье Сергея Петровича и Марины Михайловны Семёновых.



Девочка в семье Семёновых родилась 13 июля, малышке дали имя Яна.



Начальник отдела Елизавета Чимитова в торжественной обстановке вручила родителям свидетельство о рождении девочки, памятный подарок и выразила им слова благодарности за их труд, который они вложили в воспитание своих детей, сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Бурятии.

