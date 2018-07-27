В семье в Бурятии родился десятый ребёнок

Девочку назвали Яной
24 июля в Заиграевском районном отделе Управления ЗАГС Бурятии старшим инспектором Долорес Босхоловой зарегистрировано рождение 10-го ребёнка в семье Сергея Петровича и Марины Михайловны Семёновых.
Девочка в семье Семёновых родилась 13 июля, малышке дали имя Яна.
Начальник отдела Елизавета Чимитова в торжественной обстановке вручила родителям свидетельство о рождении девочки, памятный подарок и выразила им слова благодарности за их труд, который они вложили в воспитание своих детей, сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Бурятии.
Полная фаза затмения составит почти два часа
Антимусорный рейд прошёл в двух микрорайонах города
Участие в нём примет 120 человек
Для засыпки промоин за неделю использовали 7 тысяч тонн песка
Скоро выйдет клип на новую композицию «Её глаза»
Девочку назвали Яной
Экспедиция будет идти в 5-10 км от побережья
Родителям вручили свидетельства о рождении мальчиков 24 июля
Жители считают, что такие дети ничем не отличаются от других
После очередного ливня улан-удэнцы сравнивают свой город с Венецией
Причина смерти не называется
На полигонах Восточного военного округа стартует масштабный плановый полевой выход с разведывательными подразделениями
На переездах плохое состояние настилов и проезжей части
Они организуют раздельный сбор мусора
Минерал получил необычное название по названию посёлка в Бурятии