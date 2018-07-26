26 Июля

25 Июля

Популярное

Гроза оставила без света два района Бурятии

Гроза оставила без света два района Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
25 июля жители Прибайкальского и Баргузинского районов Бурятии остались без света

Произошло технологическое нарушение на воздушной линии электропередачи 110 кВ «Горячинская — Усть-Баргузин». По предварительным данным, причиной отключения стал грозовой фронт.

В течение 45 минут энергоснабжение было восстановлено. Потребители были запитаны при помощи дизельных электростанций, сообщили в пресс-службе «Бурятэнерго». 
отключение света гроза
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Гроза оставила без света два района Бурятии
Гроза оставила без света два района Бурятии
Общество, 26.07.2018
25 июля жители Прибайкальского и Баргузинского районов Бурятии остались без света
В Улан-Удэ пройдёт массовая проверка водителей
В Улан-Удэ пройдёт массовая проверка водителей
Общество, 26.07.2018
В предстоящие выходные на автодорогах будут выставлены дополнительные экипажи ДПС
Конкурс «Цветы у дома» стартовал в Иркутске
Конкурс «Цветы у дома» стартовал в Иркутске
Общество, 26.07.2018
Победители получат дипломы и подарки
В парках Улан-Удэ пройдут музыкальные и танцевальные вечера
Общество, 26.07.2018
Представления и мастер-классы пройдут 27 и 28 июля
Бурятский певец стал жертвой мошенника
Бурятский певец стал жертвой мошенника
Общество, 26.07.2018
После благотворительного концерта у якобы больного мужчины появился дорогой смартфон
Журналиста Тима Керби покорили бурятские буузы
Журналиста Тима Керби покорили бурятские буузы
Общество, 26.07.2018
Известный журналист, эмигрант из США посетил Иркутск и озеро Байкал. ВИДЕО
ОНФ: Спортплощадки в Северобайкальске непригодные
ОНФ: Спортплощадки в Северобайкальске непригодные
Общество, 26.07.2018
На некоторых из них установлены баскетбольные щиты, но нет колец и сеток, футбольные ворота с повреждениями
В Бурятии ухудшается состояние лесов
В Бурятии ухудшается состояние лесов
Общество, 26.07.2018
Основной причиной являются лесные пожары
Учителя Бурятии изучат новую методику обучения детей-инвалидов
Учителя Бурятии изучат новую методику обучения детей-инвалидов
Общество, 26.07.2018
Пройдут уроки в инклюзивных классах общеобразовательных школ
Иркутянка задолжала 120 тысяч алиментов
Общество, 26.07.2018
Сейчас нерадивая мать встала на путь исправления
На Байкале посоревнуются сёрферы
На Байкале посоревнуются сёрферы
Общество, 26.07.2018
Соревнования состоятся в рамках спортивного праздника «Байкальский ветер»
Монголка пыталась вывезти из Бурятии 140 кг фруктов
Монголка пыталась вывезти из Бурятии 140 кг фруктов
Общество, 26.07.2018
Она перевозила их в ручной клади и багаже
За долги за тепло и горячую воду улан-удэнец лишился микроавтобуса
За долги за тепло и горячую воду улан-удэнец лишился микроавтобуса
Общество, 26.07.2018
Улан-удэнец накопил задолженность за тепло и горячую воду более 130 тыс. рублей, за что судебные приставы арестовали его микроавтобус

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^