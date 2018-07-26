Гроза оставила без света два района Бурятии

25 июля жители Прибайкальского и Баргузинского районов Бурятии остались без света



Произошло технологическое нарушение на воздушной линии электропередачи 110 кВ «Горячинская — Усть-Баргузин». По предварительным данным, причиной отключения стал грозовой фронт.



В течение 45 минут энергоснабжение было восстановлено. Потребители были запитаны при помощи дизельных электростанций, сообщили в пресс-службе «Бурятэнерго».

