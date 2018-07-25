Очередная акция по уборки побережья пройдёт 27 июля
27 июля в рамках выделенных субсидий для организации сбора и вывоза мусора на прибрежной территории озера Байкал в районе города Бабушкин планируется проведение очередной экологической акции по сбору отходов.
В рамках акции будет организован раздельный сбор мусора по разным видам отходов:
- Пластик;
- Железо и стекло;
- Отходы, не подлежащие сортировке.
В рамках уже проведённой 19 июля акции на территории Прибайкальского района, участниками акции было собрано более 10 кубических метров отходов, из них:
• Пластик – 54 кг,
• Металл – 25 кг,
• Стекло – 24 кг.
Была очищена береговая полоса в местности Пески, в окрестностях скалы «Камень Черепаха» и в Горячинске, сообщили в пресс-службе минприроды республики.
На Байкале проводят акции по уборке мусора
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Добровольцы благоустраивали Байкальскую территорию
Пособие выплачивают до 3 лет
Очередная акция по уборки побережья пройдёт 27 июля
Учёные повторят путь исследователя спустя 100 лет
Горожан просят не отпускать домашних питомцев на улицу
На владельца груза завели административное дело
В новом реалити-шоу мужчины будут вести борьбу за руку и сердце Ольги Бузовой
На этот раз мероприятие состоится в начале августа
Ребятам рассказали и о волонтёрской деятельности
Он неоднократно нарушал законы страны
Молодые люди сумели преодолеть путь до Марокко на «Оке»
24 июля в сквере по ул. Родины в микрорайоне Загорск состоялось открытие проекта «Растём вместе»
Жители указали уже на 50 точек
Он оплатил банку 300 тысяч рублей
Помощь получат многодетные и малоимущие семьи