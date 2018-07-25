На Байкале проводят акции по уборке мусора

Очередная акция по уборки побережья пройдёт 27 июля



27 июля в рамках выделенных субсидий для организации сбора и вывоза мусора на прибрежной территории озера Байкал в районе города Бабушкин планируется проведение очередной экологической акции по сбору отходов.



В рамках акции будет организован раздельный сбор мусора по разным видам отходов:



- Пластик;

- Железо и стекло;

- Отходы, не подлежащие сортировке.



В рамках уже проведённой 19 июля акции на территории Прибайкальского района, участниками акции было собрано более 10 кубических метров отходов, из них:



• Пластик – 54 кг,

• Металл – 25 кг,

• Стекло – 24 кг.



Была очищена береговая полоса в местности Пески, в окрестностях скалы «Камень Черепаха» и в Горячинске, сообщили в пресс-службе минприроды республики.

