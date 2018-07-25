Также в районе проведут ремонтные работы в сквере КДЦ «Заречный»
В рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории Советского района запланировано благоустройство девяти дворовых и одной общественной территории – сквера КДЦ «Заречный» по улице Кабанской.
Сейчас завершены работы во дворе на улице Воронежской, 6. Заметно изменился двор по улице Куйбышева, 28. Проведены работы по комплексному благоустройству: отремонтированы сети водоснабжения, асфальтирована дворовая территория, силами жителей и управляющей организации высажены цветы, в планах - высадка кустарников в осенний и весенний периоды. В рамках исполнения наказов избирателей установлено оборудование на детской игровой площадке, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
В Советском районе Улан-Удэ благоустроят 9 дворов
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