Более 150 человек посетили 10-й творческом фестивале «Этноподиум на Байкале»
Здесь присутствовали 15 почётных гостей, 35 участников модного показа, 40 моделей, а также члены экспертной комиссии и волонтёры, сообщает NewIrkutsk.
В течение недели определялись победители в различных номинациях. Об этом сообщила на пресс-конференции 23 июля в Иркутске президент Евразийской ассоциации этнодизайнеров Роза Халтуева.
Главный приз соревнования получила дизайнер из Крыма Низэ Эрмишаева. Она представила коллекцию костюмов в стиле нео-фолка – сочетание этнических мотивов и конструктивизма.
На первом месте в номинации «Аксессуары» – творческий дуэт «ЛеНо» из Иркутска. Мастера плетут украшения из кожи. Первый приз в номинации «Стилизация» завоевала фабрика «Паха тере» из Чувашии. В соревновании на лучший традиционный костюм победу одержал союз мастеров искусств «Оникс» и дизайнер Светлана Еремина из Иркутска.
В рамках фестиваля мастер-классы провели коллекционер и собиратель русского костюма Сергей Глебушкин и вице-президент ремесленников Азии Айжан Беккулова. Вечером в областном центре состоится фестиваль «Этноподиум на Великом шелковом пути», уточняет NewIrkutsk.
«Этноподиум на Байкале» собрал более 150 человек
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