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В Бурятии приёмные родители поучаствовали в фестивале «Семейный очаг»

В Бурятии приёмные родители поучаствовали в фестивале «Семейный очаг»
Общество,  Фото:минсоцзащиты РБ
Им рассказали о технике рисования на воде

В Северобайкальске клуб замещающих родителей «Семейный очаг» принял участие в первом районном фестивале семейных клубов. На празднике встретились приёмные родители с детьми из села Байкальское, посёлков Новый-Уоян и Нижнеангарск.

- Все присутствующие родители смогли не только поделиться личным опытом, но и привнести в свою семейную жизнь новые краски, - сообщают организаторы.

Так, специалисты службы сопровождения Северобайкальского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних рассказали о современных методах работы с детьми, в том числе о технике рисования на воде - «Эбру».

Психолог службы сопровождения замещающих семей пояснила семьям, что рисование в технике эбру – не только творчество, но и признанный метод терапии, который часто применяется для примирения человека с окружающей действительностью, привнесения гармонии в его жизнь, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
приемные семьи
 
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