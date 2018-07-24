В Улан-Удэ выставят на продажу антиквариат и винтажные вещи

«ЗвениУдинская толкучка» открывает свои двери 28 июля



Впервые в столице Бурятии пройдёт ярмарка букинистики, антиквариата и винтажных вещей. Популярные блошиные рынки возрождаются в Улан-Удэ. Через призму вещей и предметов человек явственнее ощущает историю своего рода, страны, народа. Фонд славянской культуры Бурятии «ЗвениУдинск» предлагает окунуться в мир старинных вещей.



- В каждом доме, в каждой семье есть предметы быта, вещи, которые были полезны, любимы, принесли пользу и радость хозяевам. Многие из таких вещей передавались по наследству, друзьям, знакомым. Передавая из рук в руки вещи, люди делятся теплом, памятью, продляя жизнь не только вещам, но и, нередко, себе, понимая, что сделали доброе дело. Мы приглашаем жителей Бурятии на ярмарку, чтобы почувствовать дух времен и поделиться историей, - рассказал исполнительный директор фонда славянской культуры Бурятии «ЗвениУдинск» Михаил Ян.



На «ЗвениУдинской толкучке» можно будет продать или купить необычные вещицы, редкие предметы, вещи, бывшие в употреблении, интересные книги и изделия ручного труда. На «барахолку» приглашаются коллекционеры, букинисты, мастера ручного творчества, любители старины для продажи, обмена, демонстрации изделий.



Эксперты готовы провести профессиональную оценку качества и стоимости товара. Кроме того, предоставляются услуги по реализации товаров. Принимаются заказы на торговые места, сообщает управление по информационной политике.



Отметим, что к продаже не принимаются одежда, обувь, головные уборы и продукты питания. Ярмарка пройдёт 28 июля на торговой площади «Фортуна» с 10:00 до 18:00.

Запись и консультации по телефону: 55-20-00.

