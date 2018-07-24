В Бурятии из-за марафона на 5 часов перекроют дорогу













Для желающих будут организованы экскурсии с посещением достопримечательностей на Байкале и в Баргузинской долине.



Вопросы, предложения и обращения отправлять на почту: solo9n@mail.ru и по номеру телефона 8(924) 650-39-20.





12 августа в Бурятии на берегу Баргузинского залива пройдёт первый международный марафон «Чистый Байкал» на призы чемпионки мира Натальи Соломинской. В связи с этим с 8:50 до 14:00 временно перекроют движение по автомобильной дороге Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян км 208 - км 230 (от Турки до Максимихи). Об этом сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.Первый международный марафон «Чистый Байкал» впервые будет организован в Бурятии на берегу Баргузинского залива озера Байкал. Рельеф трассы марафона практически ровный, без перепадов. Уникальность марафона в том, что трасса будет проходить вдоль озера Байкал, и всем любителям бега предстоит насладиться красотами неповторимой сибирской природы и великолепием священного озера Байкал.