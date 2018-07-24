На сыр не было документов
23 июля во время досмотра машины, ехавшей из России и Монголию, госинспекторами Наушкинского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора в пункте пропуска «Кяхта» выявлено нарушение.
Гражданин Монголии пытался вывезти из России 22,1 кг сыра «Моцарелла» без ветеринарного сертификата. На него завели дело об административном правонарушении. Продукция возвращена на территорию России, сообщает пресс-служба Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Монгол не смог вывезти из Бурятии 22 кг моцареллы
Общество, Фото:
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